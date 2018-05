Demissão de chanceler não muda política do Irã, diz governo

TEERÃ - A destituição do ministro de Assuntos Exteriores do Irã, Manouchehr Mottaki, não terá efeito na política do país e também não afetará o diálogo nuclear com a comunidade internacional, garantiu nesta terça-feira, 14, o porta-voz da chancelaria iraniana, Ramin Mehmanparast.

Veja também:

Ahmadinejad demite chanceler

Em entrevista coletiva dada à imprensa local, Mehmanparast declarou que "a destituição de Mottaki não terá nenhum efeito na política do Irã na esfera internacional". "A política nacional do regime da República Islâmica iraniana se formula e se toma em níveis mais altos", indicou o porta-voz.

Mehmanparast ressaltou que a cessação também não afetará as negociações que o Irã retomou no último dia 6 com o chamado grupo 5+1, integrado por EUA, Reino Unido, França, Rússia, China e Alemanha.

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, destituiu nesta segunda-feira Mottaki, quando o ministro estava de visita oficial ao Senegal. Em seu lugar, assume "de forma provisória" o atual presidente do organismo iraniano da Energia Atômica, Ali Akbar Salehi, considerado um dos homens da linha-dura do regime na questão atômica.

Segundo a agência de notícias Irna, Ahmadinejad agradeceu a Mottaki pelos serviços prestados e lhe desejou um futuro bem-sucedido. O motivo da demissão do chanceler não foi especificado.