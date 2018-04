Demissão do presidente do BC agrava crise na Argentina

Imediatamente após a emissão do decreto, analistas indicavam que a nova crise política - a terceira em dois anos de governo Cristina - se intensificará, pois os partidos da oposição anunciaram que resistirão às interferências no BC e à remoção de Redrado, cujo mandato vence em setembro. De acordo com a Carta Orgânica da entidade, o presidente do BC só pode ser demitido com a aprovação do Congresso.

O chefe do bloco kirchnerista no Senado, Miguel Ángel Pichetto, declarou que após a publicação do decreto presidencial haverá um prazo de dez dias para que o caso seja analisado pelo Parlamento. Aliados do governo alegam que a medida é totalmente legal, pois Redrado havia se negado a cumprir uma lei (da criação do Fundo Bicentenário), pela qual o Executivo poderia lançar mão das reservas cambiais para o pagamento de dívidas do Estado.

Mas o constitucionalista Félix Loñ diz que Cristina "não pode demitir o presidente do BC, que tem estabilidade no cargo. O Banco Central e o Legislativo estão sendo atropelados". Outro constitucionalista, Gregorio Badeni, indicou que Redrado só poderia ser demitido se tivesse havido uma comissão parlamentar que avaliasse o caso, em relação à acusação de má gestão. "Esse decreto é de aplicação duvidosa", disse Badeni.

A presidente Cristina colocou interinamente Miguel Ángel Pesce, vice-presidente do BC, no lugar de Redrado até que o economista Mario Blejer assuma o cargo. Cristina justificou a medida para evitar "anarquia" na entidade financeira. Com o aumento da temperatura política, membros da oposição já cogitavam da possibilidade de abertura de um julgamento político de Cristina, que poderia resultar num impeachment. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.