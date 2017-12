Demitido mata três ex-colegas nos EUA Um homem, aparentemente enfurecido após ser despedido de uma empresa de segurança, matou a tiros três ex-colegas de trabalho em Sacramento, a capital da Califórnia. Joseph Ferguson, de 20 anos fugiu e estaria fortemente armado e com um colete à prova de balas, segundo seu pai, que deu por falta de várias armas na casa em que os dois vivem. As autoridades dizem não saber o que teria levado Ferguson a cometer os crimes no sábado à noite, embora suspeitem que estejam relacionados com sua demissão da Burns Security, na semana passada, por motivos desconhecidos. Nos dias seguintes à sua demissão, ele deu vários telefonemas a colegas ameaçando matá-los. Em Sacramento, o sargento da polícia Daniel Hahn disse que Ferguson pode estar com um carro roubado de uma outra ex-colega de trabalho, que ele algemou em uma árvore no zoológico da cidade, depois dos assassinatos. No local dos crimes a polícia achou balas de fuzis AK-47, de espingardas e de pistolas. "As vítimas levaram vários tiros", disse Hahn. As duas primeiras vítimas eram duas guardas que estavam na empresa. Os outros dois corpos foram encontrados na Miller Park Marina, 16 quilômetros ao norte. É a segunda chacina em Sacramento em menos de um mês. Há cerca de três semanas o ucraniano Nikolay Soltys matou a facadas seis parentes, incluindo sua mulher, que estava grávida, e um filho de 3 anos. Ele foi preso.