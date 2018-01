Democracia no Iraque será "um exemplo", diz Bush O presidente americano, George W. Bush, disse que "a vitória no Iraque foi clara, embora ainda não tenha sido completada". "Estamos agora dando início ao difícil trabalho de ajudar os iraquianos a construir um país livre e estável. Um Iraque livre e democrático pode ser um exemplo de reforma e progresso para todo o Oriente Médio", afirmou. "As forças da coalizão enviaram uma clara mensagem ao mundo: os EUA mantêm sua palavra. Aquilo que começamos, terminaremos", declarou Bush. "O mundo hoje é um lugar mais seguro. O regime de Saddam Hussein não existe mais e o terrorismo internacional perdeu um de seus aliados", prosseguiu o presidente. "Restam em ação elementos desesperados e perigosos, e vamos buscá-los até que se rendam ou sejam destruídos. Seguiremos adiante até que nossa missão esteja completada." O secretário de Estado americano, Colin Powell, por seu lado, disse em entrevista a jornalistas estrangeiros que a fase dos combates no Iraque começa agora a ser substituída por uma nova fase "que realmente é a importante, uma fase que criará o governo de uma nação que pretende, no futuro, viver em paz com seus vizinhos". Mas em Doha, no Catar, o porta-voz do Comando Central americano, general Vincent Brooks, afirmou que "não é correto dizer que a guerra no Iraque acabou". "Ainda temos soldados combatendo no país. Estamos procurando pelos líderes do regime deposto e pelas armas de destruição em massa", disse. "Levará algum tempo para que possamos descobrir tudo o que foi escondido. Estamos falando de um território do tamanho da França, e só vasculhamos 1% dos lugares." Veja o especial :