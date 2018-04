Democracias sofrem com resquícios de ditaduras depostas

As ditaduras nem sempre chegam ao fim quando o ditador deixa o cargo.

A onda de revoluções que derrubou autocratas na Tunísia, na Líbia e no Iêmen no ano passado foi sem dúvida motivo para nutrir esperanças. Mas os povos desses países devem ter a consciência de que, muito depois das revoluções, poderosas redes formadas por pessoas leais aos regimes depostos podem perdurar e tentar estrangular as democracias nascentes.

Aprendi essa lição rapidamente.

Nos idos de 2008, meu país, as Maldivas, derrubou nas urnas o presidente Maumoon Abdul Gayoom, que governava com mão de ferro, numa eleição histórica, que varreu três décadas de regime autoritário. Ainda assim, a ditadura deixou como herança à nova democracia um tesouro saqueado, um déficit orçamentário crescente e um judiciário apodrecido. Fui eleito naquele ano e, com a ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI), meu governo trabalhou para reduzir o déficit, erguendo ao mesmo tempo uma base moderna de arrecadação fiscal.

Pela primeira vez na sua história, as Maldivas - um arquipélago no Oceano Índico - tiveram um presidente, um Parlamento e um conjunto de câmaras escolhidos numa eleição democrática.

Mas havia também no país um Judiciário escolhido a dedo pelo ex-presidente, que agora se escondia atrás de uma Constituição democrática. Esses poderosos juízes deram proteção ao ex-presidente, a seus parentes e aliados políticos, muitos dos quais são acusados de corrupção, apropriação indébita e crimes contra os direitos humanos.

Ao mesmo tempo, novas leis garantindo a liberdade de expressão foram abusadas por uma nova força na política das Maldivas: os extremistas islâmicos. Os membros do gabinete do ex-presidente tacharam meu governo com termos pejorativos - antissemitas e anticristãos -, chamando de apóstatas aqueles que tentassem defender as tradições islâmicas liberais do país e afirmando que a democracia conferia a eles e seus aliados o direito de incitar uma jihad violenta e proferir discursos de ódio.

Como resposta a esses problemas, meu governo pediu às Nações Unidas ajuda na investigação dos abusos judiciais e ordenou a prisão de Abdulla Mohamed, juiz-presidente do tribunal criminal, sob a acusação de proteger o ex-presidente e corromper o sistema judicial.

No dia 7, terça-feira da semana passada, entretanto, numa reviravolta surpreendente, os defensores do ex-presidente protestaram nas ruas, e policiais e soldados leais ao antigo governo obrigaram-me a renunciar, apontando suas armas contra mim. Para evitar o derramamento de sangue, aceitei fazê-lo. Acredito ter sido vítima de um golpe de Estado e suspeito que meu vice-presidente, que foi então empossado, ajudou a planejá-lo.

A decisão de enfrentar o juiz foi controvertida, mas creio que não havia escolha a não ser fazer o que fiz. Manter-me impassível, assistindo enquanto a democracia do país era estrangulada, teria sido a maior de todas as injustiças.

Os problemas que estamos enfrentando nas Maldivas são um alerta para outros países muçulmanos que passam agora por reformas democráticas. Às vezes, lidar com o corrupto sistema de clientelismo deixado pelo regime anterior pode parecer como um combate contra uma hidra: ao cortar uma cabeça, duas outras aparecem no seu lugar. Com paciência e determinação, a fera pode ser derrotada. Que as Maldivas sirvam de lição para as democracias aspirantes de todo o mundo: o ditador pode ser deposto num único dia, mas podem ser necessários anos para erradicar os resquícios de sua ditadura. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL