Democrata ataca plano econômico de Bush O partido Democrata atacou duramente neste sábado o plano econômico do presidente dos Estados Unidos, o republicano George W. Bush, a quem acusa de incentivar um corte de impostos que "não reflete as prioridades do país" e de beneficiar somente a fatia 1% mais rica da população. Na habitual mensagem em espanhol da oposição democrata transmitida pelo rádio, o deputado Elijah Cummings, do Estado de Maryland, comparou o processo de aprovação do orçamento nacional com uma família. "Este orçamento nos diz que cortar os impostas da camada 1% mais rica dos americanos é mais importante que educar nossos filhos ou proteger nossas fronteiras e nossas ruas; é mais importante até que cuidar de nossos veteranos, que lutaram pela liberdade de nosso país", disse.