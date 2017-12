Democrata da Califórnia apresenta pedido de impeachment contra Trump 

WASHINGTON - O deputado democrata do Estado da Califórnia Brad Sherman entrou nesta quarta-feira, 12, com um pedido de impeachment contra Donald Trump em uma ambiciosa tentativa de remover o presidente do cargo.

Em seu pedido, ele acusa o presidente de obstruir as investigações sobre a interferência russa nas eleições presidenciais do ano passado, em parte, ao demitir, em maio, o diretor do FBI James Comey.

Sherman afirma que ao protocolar o pedido estava dando o "primeiro passo em uma longa jornada". Seu pedido foi apresentado em conjunto com o colega democrata do Texas Al-Green. Líderes democratas têm se distanciado desse tipo de iniciativa, acreditando que ela apenas energiza a base de Trump.

O pedido foi apresentado dias depois de revelado que o filho do presidente Donald Trump, Donald Trump Jr., se encontrou com uma advogada russa que seria ligada ao Kremlin e teria oferecido a ele material "comprometedor" sobre a democrata Hillary Clinton, adversária de Trump na disputa presidencial. / AP