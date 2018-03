Democrata pede votos sob chuva na Pensilvânia O democrata Barack Obama fez um comício ontem na cidade de Chester, no leste da Pensilvânia, para cerca de 9 mil partidários que o aplaudiram sob uma chuva fria. "Essa é uma multidão incrível para esse clima", afirmou Obama. "Se no dia da eleição houver essa mesma entrega, não haverá como evitar que a mudança chegue aos EUA." Durante o evento de campanha, o democrata atacou duramente seu rival republicano, John McCain, a quem acusou de pretender dar continuidade às políticas econômicas implementadas pelo presidente George W. Bush. "Agora, nos últimos dias de campanha, meu oponente trata de se distanciar do presidente que apoiou fielmente em 90% das vezes", disse Obama em referência às votações de McCain no Senado americano. Depois da Pensilvânia, o candidato democrata seguiria para a Virgínia - Estado tradicionalmente republicano - onde ele lidera as pesquisas.