Democrata vai à Cisjordânia Saeb Erekat, principal negociador palestino, informou ontem que o senador Barack Obama, candidato democrata à Casa Branca, se reunirá no dia 23, na Cisjordânia, com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas. A viagem de Obama inclui ainda França, Alemanha, Grã-Bretanha, Israel e Jordânia. Segundo o governo israelense, a chegada de Obama ao país está prevista para o dia 22. O democrata se encontrará com o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, com a chanceler Tzipi Livni, com o ministro da Defesa Ehud Barak, com o presidente Shimon Peres, e com o líder da oposição, Binyamin Netanyahu. O candidato também pretende visitar o Afeganistão e o Iraque, mas por razões de segurança sua campanha não informou a data nem os detalhes da viagem marcada para esses dois países.