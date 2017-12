Democratas à frente de Bush nas pesquisas de voto Os democratas estão bem posicionados contra o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em uma nova pesquisa de intenção de votos que destaca a vulnerabilidade do líder americano em temas como Iraque e economia. A pesquisa ABC News-Washington Post descobriu que 49% dos eleitores registrados votariam em qualquer candidato democrata que enfrentasse Bush, enquanto 44% optariam por reeleger o atual presidente. Em abril, Bush estava 13 pontos à frente de qualquer candidato democrata. A diferença diminuiu para oito pontos em agosto e agora foi revertida. Bush vence entre os homens por 50% a 44%. Os democratas são os preferidos das mulheres (50% a 42%). Entre candidatos individuais, Howard Dean tem apoio de 17% dos democratas, seguido por Dick Gephardt (13%), Wesley Clark (12%) e John Kerry (10%). Joe Lieberman, que no mês passado liderava a pesquisa entre os democratas com 22%, aparecia com 9% entre os eleitores de seu partido. Para a pesquisa, foram entrevistados mil adultos entre os dias 9 e 13 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, mas um pouco superior para subgrupos como eleitores registrados e democratas.