Democratas abrem ao público 1o discurso de Obama com candidato Barack Obama aceitará a indicação do Partido Democrata para concorrer à Presidência dos EUA em um evento no próximo mês a ser realizado no estádio de futebol americano de Denver, um local que comporta mais de 75 mil pessoas e que foi escolhido depois de a legenda ter decidido abrir a cerimônia para uma platéia maior, disseram autoridades na segunda-feira. "A candidatura do senador Obama gerou uma quantidade enorme de empolgação e interesse", afirmou em um comunicado Howard Dean, presidente do Comitê Nacional Democrata. "Ao abrir a última noite da convenção para o público em geral, seremos capazes de mostrar de forma clara os planos de Barack Obama para o nosso país, planos esses de viés positivo e centrados nas pessoas." O Partido Democrata realiza sua convenção de nomeação entre os dias 25 e 28 de agosto, em Denver, onde os encontros e reuniões de conselho marcados para ocorrerem durante o dia serão realizados no Centro de Convenções Colorado e os eventos noturnos, no ginásio Pepsi Center, no qual cabem até 20 mil pessoas. O partido decidiu realizar a parte noturna final da convenção, incluindo o discurso de Obama aceitando a vaga de candidato, no Invesco Field, em Mile High, um estádio com 76.125 cadeiras onde o time de futebol americano Denver Broncos manda seus jogos. O espaço adicional permitirá ao partido abrir o evento a uma platéia mais ampla. Geralmente, participam das convenções de nomeação os delegados, as autoridades eleitas e os voluntários, afirmou uma porta-voz da convenção. "Essa mudança no programa da convenção dará a milhares de participantes novatos a chance de estarem presentes", disse a co-presidente da convenção Kathleen Sebelius, governadora do Kansas. "Não consigo imaginar um final melhor para uma convenção de nomeação que fez do envolvimento dos eleitores um dos princípios de sua campanha." Ainda não se sabe exatamente o que os interessados terão de fazer para ganhar acesso à noite de fechamento da convenção. O comitê encarregado do evento disse em um comunicado que uma parte das cadeiras seria reservada aos moradores do Colorado, mas não fez menção a cadeiras para pessoas de fora do Estado. Uma porta-voz do comitê afirmou que os detalhes sobre o procedimento de obtenção de cadeiras seriam definidos nas próximas semanas.