Democratas abrem convenção; Kerry apela aos conservadores Unificados e ansiosos para voltar à Casa Branca, os democratas abriram sua 44ª convenção nacional poucas horas depois de o candidato do partido à presidência, John Kerry, ter pedido aos conservadores - em geral mais identificados com o Partido Republicano, do presidente George W. Bush - que ?parem e pensem?. ?Se você é conservador, não há nada de conservador em empilhar dívidas nas costas de nossos filhos e levar os déficits às alturas?, disse o senador a uma platéia na Flórida. ?Pare e pense. Pense no que está acontecendo?, completou. O principal discurso da noite de hoje na convenção será o do ex-presidente Bill Clinton. Também falarão o ex-presidente e ganhador do Prêmio Nobel da Paz Jimmy Carter e o ex-vice-presidente Al Gore. A senadora Hillary Rodham Clinton, já vista como potencial candidata à presidência no futuro, apresentará o marido.