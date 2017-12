Democratas alertam para riscos de ataque unilateral dos EUA Líderes democratas no Congresso formularam hoje duras críticas à proposta de resolução do presidente George W. Bush dando-lhe amplos poderes para lançar um ataque ao Iraque e advertiram que uma ação unilateral americana poderá afetar Israel e mergulhar o Oriente Médio num conflito de amplas proporções. Alguns republicanos também expressaram preocupação com uma guerra se espalhando por toda a região. O senador Joseph Biden, presidente de Comitê de Relações Exteriores do Senado, e outros de seu partido, comentaram em entrevistas na televisão americana a informação de que o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, comunicou reservadamente a Bush que seu país reagirá se for atacado pelo Iraque. A notícia, publicada hoje pelo diário The New York Times, não foi confirmada oficialmente pelo gabinete de Sharon, mas uma fonte do governo israelense negou o informe. Na Guerra do Golfo, em 1991, o Iraque disparou 39 mísseis Scud contra o território israelense, mas o país não reagiu, atendendo a pedido dos EUA. Em declaração ao programa Face the Nation, da CBS, Biden observou que, se Israel reagir a um ataque, nenhuma nação muçulmana - incluindo fortes aliados americanos, como Arábia Saudita e Turquia - poderá apoiar uma intervenção militar americana contra os iraquianos, nem mesmo nos "bastidores". "E você verá toda embaixada (dos EUA) no Oriente Médio queimada", disse Biden. O senador democrata exortou Bush a concentrar a pressão contra o Iraque apenas na questão do desmantelamento de seu arsenal de armas de destruição em massa, deixando de lado a questão da mudança de regime. Mesmo a Grã-Bretanha, principal alidada de Washington, se opõe a uma intervenção para depor o presidnete Saddam Hussein. Embora altos funcionários da Casa Branca assegurem, extra-oficialmente, que Bush ainda não tomou uma decisão para derrubar o líder iraquiano, eles confirmaram haver um estudo de várias opções militares, feito pelo Departamento de Defesa (Pentágono). O vice-líder republicano, Richard Shelby, admitiu que qualquer retaliação israelense poderá significar uma guerra generalizada no Oriente Médio.