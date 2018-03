Democratas analisam pacote para estimular a economia Os democratas na Câmara dos Deputados dos EUA estão planejando outro pacote de estímulo econômico de pelo menos US$ 50 bilhões ou mais, que provavelmente irá incluir uma segunda rodada de cheques para a classe média, além de gastos em projetos de rodovias e ajuda aos Estados, afirmou o The Wall Street Journal. A legislação não deve ser discutida na Câmara até setembro, mas os democratas se reuniram hoje com diversos especialistas econômicos para discutir o cardápio de itens que devem constar na legislação. O consenso geral, entre pessoas que incluíram as ex-autoridades do governo Clinton Lawrence Summers e Alan S. Blinder, é de que os cheques para os indivíduos e as despesas adicionais do governo irão ajudar a impulsionar a economia, conter as perdas de emprego e aliviar os danos dos preços elevados que as pessoas pagam por gás e alimentos. A última rodada de cheques de devolução de impostos, parte do pacote de estímulo de US$ 168 bilhões aprovado em fevereiro, ajudou a impulsionar a economia no segundo trimestre, disseram importantes democratas da Câmara depois do encontro com os economistas, "mas certamente não o suficiente para compensar a elevação dos preços", afirmou a oradora Nancy Pelosi, representante democrata da Califórnia. "O poder de compra do salário americano está caindo", disse ela. As informações são da Dow Jones.