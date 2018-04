Democratas assustam empresas com promessas contra o Nafta Entidades empresariais dos Estados Unidos se disseram assustadas na quarta-feira por causa das ameaças dos dois pré-candidatos democratas à Casa Branca, Barack Obama e Hillary Clinton, de retirar os Estados Unidos do Tratado de Livre-Comércio das Américas (Nafta), caso os parceiros Canadá e México não aceitem renegociá-lo. "A retórica está se tornando mais injuriosa. Agora estão falando em anular [o tratado]. Isso seria um desastre para os empregos norte-americanos", disse Frank Vargo, vice-presidente de políticas comerciais da Associação Nacional das Indústrias. Tanto Hillary quanto Obama disseram durante um debate na noite de terça-feira em Ohio que os EUA deveriam se retirar do Nafta, criado há 14 anos, caso Canadá e México se recusem a fortalecer as regras de proteção trabalhista e ambiental, além de alterar um artigo sobre investimentos que, segundo críticos, favorece demais os interesses corporativos. Muita gente, especialmente entre os democratas, tem a impressão de que o Nafta levou à perda de empregos nos EUA. "Apresentei um plano muito específico sobre o que eu faria. E isso inclui dizer ao Canadá e ao México que vamos nos retirar a não ser que renegociemos o núcleo dos padrões trabalhista e ambiental", disse Hillary. "Acho que a resposta da senadora Clinton é a correta", concordou Obama. "Acho que deveríamos usar o martelo de uma potencial retirada como alavanca para garantir que realmente teremos padrões trabalhistas e ambientais que sejam cumpridos." Embora os EUA tenham perdido 3 milhões de empregos industriais desde 2000, o nível geral de empregos industriais cresceu nos cinco primeiros anos do Nafta, que entrou em vigor em 1994, apesar de algumas fábricas terem se transferido para o México, segundo Vargo. Além disso, quase todo o crescimento das exportações do Canadá e do México para os EUA nos últimos sete anos foi nos setores de gás e petróleo, e não em bens industriais, disse Vargo. PROMESSAS PARA OHIO Christopher Wenk, diretor de políticas internacionais da Câmara de Comércio dos EUA, qualificou os comentários de Hillary e Obama de "perturbadores" e disse que seu alvo são os eleitores de Ohio que vêem no Nafta a origem de vários problemas econômicos do Estado. "Acho que é preciso receber com um pé atrás muito do que eles estão dizendo agora. Nas campanhas das primárias, fala-se qualquer tipo de coisa para agradar a certos eleitorados", disse Wenk. Na opinião dele, abandonar o Nafta iria prejudicar "muitas empresas que dependem de exportações para o Canadá e o México", e que isso vale inclusive para Ohio, onde 55 por cento das exportações vão para os países vizinhos. "Isso está bem acima da média nacional dos Estados", afirmou ele. Já Thea Lee, diretora de políticas da central sindical AFL-CIO, que sempre defende mais proteções trabalhistas em tratados comerciais, disse que o debate de terça-feira indica que o cenário está "definitivamente mudando". "Do nosso ponto de vista, o pessoal agora está atento a muitas dessas coisas, e certamente estaremos acompanhando", disse Lee, defendendo as ameaças de abandonar o Nafta. "Se você não coloca a saída sobre a mesa, não tem muita influência para fazer uma negociação a sério andar", completou Lee. A Federação Americana da Agricultura disse ser contra alterações no Nafta. "No mínimo ele contribuiu com o quadro positivo das nossas exportações", disse David Salmonsen, analista comercial da entidade. Segundo ele, o Nafta cria dificuldades para determinados produtores, como os de tomates, na concorrência com o México, mas por outro lado beneficia os produtores de carne, grãos, laticínios e outros produtos. O Canadá e o México são os dois principais destinos das exportações agrícolas dos EUA, que mais do que triplicaram desde o início do Nafta e devem bater um recorde de 101 bilhões de dólares no atual ano fiscal. Segundo Salmonsen, o discurso dos candidatos em Ohio é voltado para o setor industrial, e não para o agrícola. (Reportagem adicional de Missy Ryan)