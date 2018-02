Democratas buscam acordo sobre primárias de Flórida e Michigan O Partido Democrata tentará obter um acordo neste sábado sobre uma disputada convenção de delegados da Flórida e de Michigan, no que pode ser a última chance de Hillary Clinton de ganhar terreno em relação ao seu rival Barack Obama pela indicação da agremiação às eleições presidenciais dos Estados Unidos. O comitê de regras do partido tem dificuldades na briga entre as duas delegações, que foram excluídas da convenção de indicação do partido em agosto, em uma disputa sobre a qual Hillary tem feito diversos apelos. Clinton enfrenta uma dura batalha no painel de 30 membros para vingar seu pedido de que os dois Estados participem da convenção com total direito de voto. Obama apóia alternativas segundo as quais poucos delegados seriam permitidos. O encontro, que acontecerá em um hotel de Washington, promete muita agitação. Centenas de ingressos públicos foram reservados na Internet em minutos e ônibus carregados de simpatizantes de Hillary devem chegar. Em pauta estará uma decisão do comitê de regras de tirar Michigan e Flórida e seus delegados da convenção porque eles realizaram primárias, vencidas por Hillary, antes do permitido segundo as regras do partido. Clinton assinou uma garantia, junto a outros candidatos, de não fazer campanha nesses Estados, e Obama retirou o seu nome das urnas de Michigan. Após vencer ambas as primárias, Hillary começou a pressionar para que o resultado fosse reconhecido. Isso daria a ela um empurrão significativo em sua votação popular e a colocaria mais perto de Obama na contagem de delegados enquanto ela tenta convencer os superdelegados -- que podem apoiar qualquer candidato -- de que ela tem maiores chances de vitória em novembro contra o republicano John McCain. Obama está próximo de obter a indicação do partido e pode alcançar os 2.026 delegados que necessita na terça-feira, quando Montana e Dakota do Sul realizam as últimas primárias do partido. Entretanto, a entrada de Flórida e Michigan na disputa aumentaria o número de delegados necessários para 2.210. Membros do comitê aparentemente estão próximos de fechar um acordo para que metade dos delegados de cada estado entre na convenção, ou todos os delegados, mas com meio voto cada um. Isso aumentaria o número de delegados necessários para 2.118. "ENCERRAMENTO" "Eu acredito que as regras do DNC e do comitê irão restaurar pelo menos metade dos nossos delegados", afirmou o líder do Partido Democrata na Flórida em uma carta aos seus apoiadores. "Eu sinceramente espero que esse encontro traga um encerramento para uma disputa que já se arrastou por tempo demais." A campanha de Hillary diz que validar apenas metade das delegações é inaceitável. Ela não anunciou se apelaria para o comitê de credenciais do partido em julho e, por último, à assembléia da convenção, em Denver -- um cenário que as autoridades da legenda querem desesperadamente evitar. Hillary, senadora por Nova York, colocou a disputa em uma dramática condição de direito de votos, visitando a Flórida na semana passada e comparando o atual processo com a recontagem de votos no Estado na eleição presidencial de 2000 e até com as controversas eleições do Zimbábue em março. Obama, senador por Illinois, diz que ele quer um acordo na esperança de unir o partido e começar sua campanha contra McCain. O painel ouvirá pedidos da Flórida com o objetivo de reconhecer metade dos delegados e todos os superdelegados do estado. O pedido de Michigan é de que o painel dê 69 delegados e Hillary e 59 a Obama. O comitê, que tem 13 apoiadores de Clinton, é livre para dar sua própria solução para o caso. Seus membros disseram que querem ser justos com ambas as campanhas e atentos à necessidade de seguir as regras do partido, para impedir que haja uma corrida de estados para realizar primárias cada vez mais cedo nesse processo.