Democratas com vantagem em votação antecipada nos EUA Quase 14 milhões de eleitores norte-americanos já votaram para presidente, informou o mais recente boletim do "Projeto Eleições nos Estados Unidos" da Universidade George Mason. Nos EUA muitos locais permitem que a população vote antecipadamente. Dados coletados pelo projeto mostram que os democratas estão com boa vantagem em dois dos Estados mais competitivos destas eleições, Iowa e Nevada.