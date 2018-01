Democratas começam a escolher adversário de Bush Howard Dean, um dos pré-candidatos do Partido Democrata às eleições presidenciais deste ano nos EUA, tem praticamente certa sua primeira vitória nas convenções para a escolha do candidato que disputará a Casa Branca com George W. Bush. O Distrito de Colúmbia (sede da capital federal dos EUA) marcará amanhã a abertura da corrida à Casa Branca. Segundo as pesquisas de opinião, Dean, ex-governador do Estado de Vermont, é o favorito dos democratas do distrito. A votação, que ocorria tradicionalmente em maio, foi antecipada como parte de uma campanha dos políticos locais para divulgar a reivindicação pelo direito dos eleitores da capital de votar para o Congresso. Atualmente os eleitores podem votar para presidente e elegem um deputado para a Câmara dos Representantes, que não tem direito a voto. A direção do Partido Democrata considerou que a antecipação violava as regras, então foi feito um acordo segundo o qual o resultado de Colúmbia não terá validade. Pressionado por alguns de seus rivais, Dean admitiu no domingo a ausência de negros e hispânicos em seu gabinete quando governou esse Estado, por quase 12 anos. Oito dos nove pré-candidatos democratas continuaram, domingo, com seus ataques mútuos no último debate político antes da assembléia partidária de Iowa, no dia 19. Nessa data, os eleitores de Iowa elegerão seus delegados para a Convenção Democrata deste verão, que por sua vez nomeará o candidato que disputará a presidência.