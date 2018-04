Democratas conquistam maioria no Senado americano A Suprema Corte do Estado de Minnesota manteve hoje uma decisão de um tribunal estadual inferior, que declarou o democrata Al Franken o vencedor na disputa com o republicano Norm Coleman por uma cadeira no Senado dos Estados Unidos. Com a vitória de Franken, o Partido Democrata passa a controlar 60 das 100 cadeiras do Senado americano, ou seja, a maioria absoluta, o que lhe permitirá aprovar projetos sem a obstrução dos republicanos. As eleições aconteceram em novembro, mas recontagens de votos e contestações judiciais atrasaram a decisão final.