Democratas despontam em pesquisa no Reino Unido Pesquisa divulgada hoje mostrou que o Partido Democrata Liberal, de oposição, lidera as intenções de voto para as eleições gerais do próximo dia 6. O levantamento, realizado pelo instituto YouGov a pedido do jornal The Sun, mostrou que os democratas contam com 33% das intenções de voto e estão à frente dos partidos Trabalhista e Conservador, que dominam a política britânica desde antes da 2ª Guerra.