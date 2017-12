Democratas divulgam texto contra envio de tropas ao Iraque Os democratas da Câmara de Representantes divulgaram nesta segunda-feira, 12, o texto de uma resolução não vinculativa que assinala que o Congresso "se opõe à decisão do presidente George W. Bush (...) de enviar mais de 20 mil soldados adicionais ao Iraque". O debate sobre a resolução, cujo cumprimento não é obrigatório, deve começar na terça-feira, enquanto a proposta deve ser votada na sexta. A iniciativa também indica que o Congresso e o povo americano "continuarão respaldando e protegendo os membros das Forças Armadas dos Estados Unidos que servem ou serviram valente e honrosamente no Iraque". Além disso, a medida exige que sejam divulgadas metas específicas para o governo iraquiano e estabelecida uma clara linha de comando entre as forças iraquianas e americanas. Os líderes democratas na Câmara de Representantes e no Senado prometeram tentar conseguir o fim da participação americana no Iraque e indicaram que transformarão a resolução não-vinculativa em um primeiro passo simbólico. Esta é a primeira discussão sobre a guerra no Congresso americano desde que os democratas assumiram o controle do Legislativo, em novembro. No início do mês, a minoria republicana do Senado conseguiu bloquear esta resolução, promovida pelo senador republicano John Warner e pelo democrata Carl Levin. Desde o princípio, Bush deixou claro que não haveria resolução não vinculativa que o fizesse mudar de estratégia no Iraque.