Democratas já têm 12 pré-candidatos para suceder Bush Mais duas pré-candidaturas do Partido Democrata, dos EUA, foram conhecidas hoje. Wesley Clark, general da reserva que foi comandante da Otan, e o senador sulista John Edwards, pretendem concorrer à vaga de candidato a presidente dos Estados Unidos pelos democratas. Clark vai anunciar oficialmente sua postulação amanhã. Edwards lançou formalmente sua pré-candidatura hoje na Carolina do Norte, prometendo ser o "paladino das pessoas comuns". Com eles, já são 12 os pré-candidatos democratas à sucessão de George W. Bush, que tentará a reeleição no ano que vem.