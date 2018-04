Democratas não liberais vs. liberais não democratas

SAMER S. SHEHATA / THE NEW YORK TIMES,

Milhões de egípcios falaram: o presidente Mohamed Morsi, eleito há um ano, fracassou. Enquanto as multidões pediam sua saída e exigiam novas eleições, o Exército dava o ultimato: ou ele atendia aos manifestantes ou encararia a intervenção militar. O Egito está diante de um dilema: seus políticos são dominados por democratas que não são liberais e por liberais que não são democratas.

A Irmandade Muçulmana, movimento islâmico de Morsi, aceita a competição eleitoral. Em 2012, os eleitores lhe deram um poder muito maior do que as urnas sugeriram. Era previsível: embora banido, o grupo montara, nos anos 80, uma eficiente máquina política, quando seus membros concorreram como independentes nas eleições legislativas e em sindicatos, embora o antigo regime de Hosni Mubarak sempre lhes negasse um poder real.

Eleições justas melhoraram a capacidade da Irmandade de fazer campanha, mas o movimento não abraçou o pluralismo. Ele participa da democracia, mas não quer dividir o poder. Na oposição, muitos acreditam nos direitos das minorias e nas liberdades individuais pessoais, desde que as eleições mantenham os islamistas longe do poder. Em outras palavras, são liberais sem serem democratas. Portanto, o Egito vive um paradoxo incômodo: um movimento democrático pede aos militares que derrubem um presidente democraticamente eleito para colocar o país no caminho da democracia.

Visitei o Egito várias vezes desde a queda de Mubarak. Um ano atrás, os egípcios estavam ansiosos por ver os generais fora do poder. O ato mais popular de Morsi foi a exoneração do ministro da Defesa e do chefe do Estado-Maior. O impressionante é que o novo ministro da Defesa, o general Abdul Fattah al-Sisi, agora tem o poder de decidir o destino de Morsi.

Mubarak governou graças a eleições fraudulentas, com o apoio dos militares, de amigos capitalistas, dos EUA e de outras potências. Morsi é um político diferente: foi eleito de maneira democrática. No entanto, o seu governo foi desastroso. Ele preferiu consolidar seu poder em lugar de cumprir as promessas de campanha. No entanto, o emprego de meios antidemocráticos para derrubar um líder eleito, por mais inepto que ele seja, é uma subversão da própria essência da democracia, por desrespeitar seu princípio fundamental: a transferência de poder por meio de eleições.

Alguns detratores de Morsi apontam que a destituição do presidente por meio de uma intervenção militar estabelece um terrível precedente. Os egípcios acabariam sendo encorajados a tomar as ruas e a pedir aos generais que interviessem sempre que um presidente se tornasse impopular. O gênio da democracia, ao contrário, está em querer que os eleitores mudem de opinião toda vez que os líderes deixam de corresponder às expectativas, substituindo-os, não em meio à convulsão, mas pelas vias regulares.

Entretanto, para chegar a um sistema como esse, o povo precisa de paciência e fé em que os líderes possam ser expulsos por meio do voto. Se os milhões que estão nas ruas querem a Irmandade longe do poder, deveriam aprender a se organizar, a fazer uma campanha eficiente e a decidir pelo voto por sua saída. Essa seria a melhor forma de estabelecer uma democracia no Egito. A destituição de Morsi por um golpe militar com o apoio da oposição secular e liberal seria a pior.

