Democratas parecem atrair número maior de novos eleitores Os democratas parecem estar à frente dos republicanos na corrida pelo registro de novos eleitores nos Estados onde as eleições presidenciais estão praticamente empatadas e que serão decisivos no pleito de novembro. Segundo uma análise feita pela Associated Press com base nos últimos dados disponíveis, o Partido Democrata, do candidato John Kerry, registrou mais eleitores novos no Arizona, Iowa, Novo México, Nevada e New Hampshire. Apenas na Flórida as coisas são diferentes. A contagem dos registros de mais da metade dos condados do Estado mostra que o Partido Republicano, do presidente George W. Bush, está praticamente empatado com os democratas na luta por cadastrar novos votantes. Com relação aos outros dois estados empatados em sua preferência eleitoral e muito disputados pelos candidatos - Pensilvânia e Ohio -, as cifras até agora não são conclusivas. Na Pensilvânia, por exemplo, não há dados suficientes para se fazer uma avaliação. E em Ohio, os eleitores não são registrados segundo o partido que apóiam. "Estamos imersos em um ambiente politizado em todos os sentidos", disse Kevin Glat, auditor do condado de Burleigh, em Dakota do Norte. "Há quatro anos a disputa foi tão apertada que agora as pessoas têm certeza de que, sim, cada voto conta".