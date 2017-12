Democratas querem investigar abusos de presos no Iraque Após a liberação, pela Casa Branca, de memorandos sobre técnicas de interrogatório de presos suspeitos de terrorismo, senadores democratas pediram a instalação de uma comissão bipartidária independente para investigar casos de abusos de prisioneiros no Iraque, no Afeganistão e na base de Guantánamo, em Cuba. Em meio a alegações de que a liberação seletiva dos documentos sobre o tema deixou mais perguntas do que respostas, os democratas exigem a divulgação de todos os papéis secretos a respeito de técnicas de interrogatório. A comissão pedida pela oposição seria semelhante à que investiga as falhas que permitiram os ataques de 11 de setembro de 2001 e sua instalação tinha sido recomendada, horas antes, pela entidade Human Rights Watch. Entre os documentos liberados na terça-feira pelos Departamentos de Defesa e Justiça e pela Casa Branca, há um memorando firmado pelo secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, em dezembro de 2002, que aprova o uso de cães para amedrontar os presos da base de Guantánamo, em Cuba, assim como manter os prisioneiros nus e em posições cansativas por um longo período. O memorando também autorizava isolar os presos por até 30 dias, privá-los de luz, interrogá-los por 20 horas seguidas e ter contato físico com eles sem causar lesões. Numa incomum ação de relações públicas preventiva, assessores afirmaram que o presidente americano, George W. Bush, desautorizou a opinião de alguns funcionários do Departamento de Justiça, de que o uso de tortura contra suspeitos de terrorismo poderia ser legalmente defensável.