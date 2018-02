Democratas querem que Bush abra arquivo de venda de ações Líderes do Partido Democrata insistiram neste domingo em que o presidente George W. Bush autorize a Securities and Exchange Commission (SEC), a CVM americana, a abrir os arquivos sobre a venda, em junho de 1990, de US$ 848 mil em ações da Harken Energy, uma empresa texana da qual ele era diretor, na época. A SEC investigou a operação em 1991 e concluiu que não houve uso de informação privilegiada. A revelação feita neste domingo pelo jornal Washington Post, segundo o qual Bush recebeu um alerta sobre uma projeção trimestral de prejuízo da Harken 15 dias antes de desfazer-se de suas ações da companhia ? e 75 dias antes da divulgação do balancete ?, eram do conhecimento da SEC e não levarão à reabertura da investigação. Mas a ausência, até hoje, de uma explicação convincente sobre o atraso de 34 semanas para informar a SEC sobre a venda das ações em 1990, ajudou a transformar o caso em munição potente para os adversários políticos de Bush, no momento em uma onda de escândalos na alta administração de grandes empresas solapa a confiança dos investidores e deixa o presidente americano, pela primeira vez, na defensiva. Na época em que a operação ocorreu, o pai de Bush, George H. Bush, era presidente dos EUA. O então diretor jurídico da SEC, James R. Doty, havia atuado como advogado do jovem Bush na compra de uma participação do time de beisebol Rangers, e excusou-se da investigação. Doty é hoje embaixador dos EUA na Arábia Saudita. Bush usou US$ 500 mil do dinheiro da venda das ações para pagar a dívida que contraiu para tornar-se co-proprietário dos Rangers. A identidade do comprador das ações nunca foi revelada. Bush vendeu sua participação nos Rangers por US$ 16 milhões pouco antes de candidatar-se governador do Texas, em 1996. Um empresário malsucedido até ser convidado para integrar a diretoria da Harken em 1986, quando seu pai era vice-presidente de Ronald Reagan e óbvio candidato à sua sucessão, Bush comprou as ações na empresa com dinheiro que a própria companhia lhe emprestou, a juros baixos. Na semana passada, ele condenou esse tipo de atividade. ?Há uma grande nuvem sobre a cabeça de Bush, que, se não for eliminada logo com a plena divulgação (das informações da SEC sobre a venda das ações da Harken), diminuirá sua autoridade moral e presidencial para liderar o esforço de restauração da confiança no mercado?, afirmou o senador Joseph Lieberman, democrata de Connecticut e companheiro de chapa do ex-vice-presidente Albert Gore na controvertida eleição presidencial de novembro de 2000. ?Não sei se aconteceu alguma coisa ilegal, mas há muitas coisas que você pode fazer que são legais, mas muito erradas?, acrescentou. ?Neste momento, é crucialmente importante que o presidente dos Estados Unidos abra os arquivos para que o povo americano veja o que há neles?. Interessados em chamar atenção para o problema de credibilidade que a administração republicana enfrenta para responder aos escândalos, os líderes democratas insistiram também em que o presidente da SEC, Harvey Pitt, nomeado por Bush, não participe das investigações que a agência reguladora está conduzindo sobre possíveis irregularidades contábeis ocorridas na Halliburton Co. entre 1998 e 2000, período no qual o atual vice-presidente, Dick Cheney, era o principal executivo da empresa. ?Seria melhor que Pitt se excusasse porque ele foi escolhido pela equipe de transição comandada por Cheney?, afirmou o líder da minoria democrata na Câmara, Dick Gephardt. ?O que precisamos é estabelecer credibilidade e ir adiante com essas investigações e adotar as regras corretas, para que a economia possa voltar a andar, pois o que está em jogo são os planos 401k e os planos de pensão?, acrescentou Gephard, referindo-se aos investimentos em ações que fazem parte da poupança de cerca de 60% dos americanos. O líder da maioria democrata no Senado, Tom Daschle, e o senador republicano John McCain, que disputou as primárias com Bush em 1990, vão mais longe do que Gephardt. Eles querem que Pitt deixe a presidência da SEC. Daschle e McCain alegam que suas atividades passadas de advogado, com serviços prestados a todas as grandes empresas de auditoria de contabilidade hoje sob suspeita, criam demasiados conflitos de interesse para que ele possa exercer o cargo com a eficácia que o momento exige. Por causa de suas associações profissionais passadas, Pitt excusou-se de nada menos do que 29 decisões da SEC no período de pouco mais de um ano em que está no cargo. O presidente da SEC afirmou neste domingo, num programa de televisão, que a agência ?investigará vigorosamente? a contabilidade da Halliburton. Ele disse também que cabe a Bush decidir sobre a divulgação dos documentos relativos à venda de suas ações na Harken. Mas manifestou-se contrário à idéia, que considera ?politicamente motivada?, e disse que o caso Harken ?está encerrado?. (O ex-presidente da SEC na administração Clinton, Arthur Levitt, disse recentemente que examinou os arquivos do caso, em 1993, e concordou com a decisão da SEC de arquivá-lo.) Pitt deixou claro também que não pedirá demissão da presidência da SEC. Reportagem publicada pelo Washington Post neste sábado levantou dúvidas sobre a credibilidade do vice-secretário da Justiça, Larry Thompson, para comandar a força-tarefa que Bush criou na semana passada para combater a corrupção nas grandes empresas. Segundo o Post, Thompson foi membro da diretoria de uma empresa de cartões de crédito, a Providian, que fraudou em US$ 400 milhões seus clientes, a maioria de baixa renda, e foi forçada a devolver o dinheiro e a pagar multas para evitar um processo da SEC. Bush tentará passar à ofensiva nesta segunda-feira, com um novo discurso sobre a necessidade de uma nova ética corporativa, no Alabama, depois do fracasso de sua fala a executivos de Wall Street, na semana passada.