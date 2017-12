Democratas querem revisar missão dos EUA no Iraque Um grupo de senadores democratas tem a intenção de apresentar uma resolução que reconsidera a autorização dada pelo Congresso dos Estados Unidos ao presidente George W. Bush para lançar a intervenção militar no Iraque, disseram nesta quinta-feira (hora local) fontes legislativas. A resolução poderia dar início ao retorno das tropas americanas, acrescentaram as fontes. Este mês, os republicanos impediram a aprovação de uma resolução não vinculativa com esse objetivo. A proposta é dos senadores Carl Levin, presidente do Comitê de Serviços Armados, e Joseph Biden, presidente do Comitê de Relações Exteriores. Ela pode ser apresentada na próxima semana aos demais senadores democratas. A proposta limitaria a ação militar americano à luta contra o grupo terrorista Al Qaeda, ao treinamento das Forças de Segurança iraquianas, à manutenção da integridade territorial do Iraque e incluiria a retirada gradual das tropas americanas, disseram as fontes. Seria um esforço para forçar uma mudança na estratégia de Bush para o Iraque e o fim da participação americana na guerra. O Congresso autorizou a intervenção dos EUA no Iraque em 2002, depois de o governo Bush denunciar que o regime de Saddam Hussein desenvolvia armas de destruição em massa e promovia o terrorismo. As armas nunca foram achadas. Mas o governo Bush afirmou que as tropas americanas, hoje cerca de 135 mil, permaneceriam no país para ajudar na sua democratização. Caso aprovada no Senado, a proposta teria que passar também pela Câmara de Representantes.