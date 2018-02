Democratas reelegem Pelosi a líder na Câmara dos EUA

Pelosi não teve um concorrente para a Câmara. O representante do Texas, Henry Cuellar, afirmou que ouviu pedidos para que o partido "tentasse algo novo" e, embora tenha elogiado o talento de Pelosi em angariar fundos, afirmou que as eleições mandaram uma mensagem para os eleitores liberais. "Eu não estou pedindo uma mudança (de líderes), mas eles precisam ouvir outros membros vindos de estados decisivos ou distritos complicados", explicou Cuellar.

Outros parlamentares disseram que os democratas se saíram o melhor possível diante de um clima político em que a insatisfação com o presidente Barack Obama favoreceu o Partido Republicano. "Nós temos maturidade política para não servirmos de bode expiatório quando perdemos", ressaltou o representante da Carolina do Norte, David Price, que afirmou que as recentes eleições devem ser examinadas, mas não foram um "desastre democrático". Ele citou disputas em Minnesota, Arizona e Califórnia, onde parlamentares lutaram contra ataques do Partido Republicano.

Os outros líderes democratas reeleitos hoje foram o vice-líder democrata Steny Hoyer, de Maryland; o líder assistente Jim Clyburn, da Carolina do Sul; e o presidente da convenção democrata Xavier Becerra, da Califórnia. Fonte: Dow Jones Newswires.