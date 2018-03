Democratas reforçam pedido de Obama por estímulo econômico Os dois mais importantes democratas do Congresso norte-americano apoiaram um pedido do candidato do seu partido à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, por um segundo pacote de estímulos econômicos. "Nós iremos fazê-lo", disse o senador Harry Reid, líder dos democratas no Senado, ao lado de colegas de partido, em uma entrevista coletiva nos escritórios do Comitê Nacional Democrata. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, concordou, mas avisou que os democratas "precisam fazer algo que seja assinado pelo governo". Em uma breve entrevista, Pelosi disse que gostaria de ver um pacote de estímulo econômico de "pelo menos 50 bilhões de dólares". Com a economia como principal assunto no ano de eleição, Obama pediu por um segundo pacote de estímulos de 30 bilhões de dólares e acusou seu adversário republicano, o senador John McCain, do Arizona, de não reconhecer a profundidade do problema. No início do ano, o Congresso e o presidente, George W. Bush, colaboraram para aprovar um estímulo de 152 bilhões para a enfraquecida economia, incluindo deduções de impostos que estão sendo devolvidas aos eleitores, apenas meses antes das eleições presidenciais e legislativas de novembro. Mas com o aumento do desemprego, altas de preços de energia e outros obstáculos da economia, os democratas têm clamado por uma nova legislação para estimular ainda mais a economia. (Reportagem de Thomas Ferraro)