Demolido local do último show de Elvis O local da última performance pública de Elvis Presley foi demolido hoje em uma série de explosões. "Senhoras e senhores, Elvis deixou o recinto", disse um membro da equipe de demolição segundos antes do início das explosões na Market Square Arena. O edifício veio ao chão em 15 segundos e uma nuvem de poeira e fumaça cobriu uma parte do centro de Indianápolis. A Market Square Arena foi inaugurada em 1974. Em 26 de junho de 1977, Elvis Presley fez ali seu último show, para um público de 16.000 pessoas. Ele morreu menos de dois meses depois.