Demonstrações inusitadas de Papai Noel surgem no mundo todo Comemorado no mundo todo, o Natal abre a oportunidade para demonstrações inusitadas de candidatos a Papai Noel. Na França, um exemplar deles e mais 200 pessoas entraram no Mar Mediterrâneo para o tradicional banho de Natal. Na Flórida, o Papai Noel mergulhou e chegou, com a ajuda de aparelho motor, à estátua chamada de Cristo das Profundezas. Em Varna, na Bulgária, o Papai Noel pulou de uma ponte de 52 metros em um bungee jumping.