Dengue chega ao Chile pela Ilha de Páscoa A Ilha de Páscoa, uma paradisíaca região do Chile no Pacífico Sul, tornou-se a porta de entrada da dengue no país, ao se registrar ali o primeiro caso da enfermidade em território chileno, confirmado nesta sexta-feira. O diretor do hospital da ilha, Cristián Pérez, afirmou que o mosquito que transmite a dengue se encontra apenas na Ilha de Páscoa, a 3.500 quilômetros do continente americano, e que a primeira vítima de contágio é uma mulher que foi à ilha para fazer turismo. No território continental do Chile, não há casos de dengue, reiterou Pérez. O médico disse que duas outras pessoas estão em observação devido aos sintomas que apresentam, de estado febril e dores de cabeça e musculares. A Ilha de Páscoa tem clima tropical e muitos lugares em que a água se acumula em charcos - ambiente ideal para a reprodução dos mosquitos da dengue. O tipo clássico de dengue, que é o que afetou a paciente na ilha, não é mortal.