Dengue se propaga na Bolívia e mata 8 perto do Brasil O governo da Bolívia declarou emergência sanitária no departamento (Estado) de Beni, no leste do país, perto da fronteira com o Brasil, por causa de uma epidemia de dengue que já matou oito pessoas. Somente nos últimos dias os casos quadruplicaram, chegando a 4.750, saturando os hospitais da região, informou hoje o diretor do Serviço de Saúde dessa zona amazônica, Mauricio Rousseau.