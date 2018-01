Denúncia contra guru causa confrontos na Índia Polêmica na Índia. O guru de ioga Swami Ramdev foi acusado pela deputada Brinda Karat, do Partido Comunista, de fabricar remédios alternativos utilizando como matéria-prima ossos humanos e restos de animais. A farmácia de Ramdev produz remédios alternativos que supostamente tratam desde impotência até câncer e epilepsia, na cidade de Haridwar, norte da Índia. A deputada afirma que as acusações são baseadas na análise de duas amostras de remédios feitos na farmácia do guru e analisadas por um laboratório, a pedido do ministério da saúde da Índia. De acordo com Brinda, o remédio para impotência da farmácia de Ramdev contém testículos de animais esmagados até virar pó. Ainda segundo a deputada, também foram detectados pó de ossos nos remédios. Ramdev negou estar produzindo remédios com ossos e afirmou que está sendo vítima de uma conspiração da indústria farmacêutica. Hoje, mais de cem seguidores do guru, que apresenta um programa na TV indiana, entraram em conflito com a polícia em uma manifestação em Nova Délhi. Os manifestantes tentaram forçar a entrada na sede do Partido Comunista. Também houve confronto do grupo com simpatizantes comunistas.