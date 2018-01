Denúncia de extorsão ronda descoberta de múmias no Peru Os poucos habitantes deste empobrecido bairro nos arredores de Lima que se atrevem a falar à imprensa sobre as múmias incas o fazem em voz baixa e tomando cuidado. E o que relatam é uma surpreendente história de extorsão e destruição paranóica de restos arqueológicos por vizinhos desta comunidade, fundada por ocupantes ilegais de terrenos que temem ser expulsos de suas casas. Tupac Amaru virou centro das atenções mundiais quando, em 17 de abril, o arqueólogo peruano Guillermo Cock anunciou a descoberta de mais de 900 urnas funerárias incas sob as ruas de terra da favela. O anúncio foi feito na sede central da National Geographic Society, um grupo de geógrafos e antropólogos, com sede em Washington, que financiou a fase final da escavação. Cock classificou a descoberta como a mais importante da arqueologia inca. "Temos tanta coisa que levaremos anos para listar tudo. Com isto, reescreveremos a história da cultura inca", afirmou. Cada urna contém de duas a sete múmias, disse Cock. Algumas múmias encontram-se tão bem conservadas que suas unhas, cabelo e às vezes seus olhos encontram-se intactos. Milhares de artefatos foram encontrados com elas, entre eles plumas, artigos de cerâmica e bolsas tecidas. Em meio a tudo isso, um fato comoveu a imprensa peruana e gerou críticas de outros arqueólogos: os ocupantes dos terrenos de Tupac Amaru teriam financiado 70% da escavação, aportando um total de US$ 103.000. "Isto é extorsão contra gente muito pobre", disse Federico Kauffmann-Doig, um proeminente arqueólogo peruano, que acusou o Instituto Nacional de Cultura, responsável pelo patrimônio arqueológico do país, mas dotado de escassos recursos, de obrigar os ocupantes de terras a patrocinar a escavação. "O instituto compactuou com os moradores: se vocês não querem ser desalojados, nós pedimos que dêem dinheiro para fazer essas escavações. Isto é inédito", acrescentou. Alguns moradores de Tupac Amaru sustentaram as afirmações ao dizer que Cock deu duas opções: pagar ou serem despejados para Ventanilla, no outro lado de Lima. Cock, o instituto e os líderes comunitários negam que isso tenha ocorrido. Cock disse que os ocupantes procuraram seus serviços como contratado particular para realizar um "resgate arqueológico". Ele confirmou ter recebido dinheiro dos líderes locais, o que seria um procedimento usado anteriormente em outros casos similares, segundo ele. Kauffmann-Doig, por sua vez, disse que nunca havia escutado algo semelhante. Daniel Chumbimune, presidente do conselho do governo comunitário, confirmou a entrega do dinheiro, mas apenas porque se esperava que a área ocupada por sua comunidade fosse declarada oficialmente habitável. Também negou ter obrigado a fazer os pagamentos. Barbara Moffet, porta-voz da National Geographic, disse que os fatos denunciados ocorreram antes que sua organização tomasse conhecimento da existência do lugar. "Confiamos em Guillermo Cock e em sua explicação dos fatos", disse. As autoridades iniciaram uma investigação e começaram a interrogar Cock, Chumbimune e outros moradores locais. Assim como muitos bairros ao redor de Lima, Tupac Amaru foi criado no fim da década de 80 por famílias que fugiam de guerrilheiros nos Andes. A favela é habitada por 1.200 famílias que carecem de água potável ou drenagem e que apenas no ano passado conseguiram acesso à energia elétrica.