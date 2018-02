Denúncia leva secretaria do novo governo holandês a renunciar A secretária-geral do de Assuntos Sociais e Emprego, Philomena Bijlhout, renunciou horas após tomar posse o novo governo holandês nesta segunda-feira. Ela admitiu que havia participado de uma milícia que apoiou a ditadura militar em seu país de origem, o Suriname, 20 atrás. A renúncia foi um desagradável imprevisto para o início do governo do primeiro-ministro Jan Peter Balkenende, que acabara de prestar juramento perante a rainha Beatrix no palácio real de Huis ten Bosch, em Haia. Logo após os 14 ministros e os 14 secretários-gerais dos respectivos ministérios serem empossados, uma emissora de televisão privada holandesa divulgou uma foto de Philomena Bijlhout, secretária-geral do ministério de Assuntos Sociais e Emprego, vestida em uniforme de miliciana na ex-colônia holandesa. A emisssora, RTL4, informou que ela fazia parte da milícia que apoiava a ditadura de Desi Bouterse na época em que o regime surinamês foi acusado de matar 15 jornalistas, advogados e políticos de oposição ao governo. Bijlhout já havia admitido antes que pertencera àquela milícia, mas dissera ter deixado o grupo antes dos assassinatos em dezembro de 1982. Bijlhout, de 45 anos, é membro do novo partido Lista de Pim Fortuyn, fundado este ano com uma plataforma marcadamente antiimigração. O próprio Fortuyn foi morto a tiros nove dias antes das eleições de 15 de maio que acabaram com a supremacia de oito anos do governo de centro-esquerda do ex-primeiro-ministro Wim Kok. Primeira representante da raça negra de um governo holandês em todos os tempos, a presença de Biljhout no gabinete como principal auxiliar e eventual substituta do ministro era uma considerada uma demonstração de que o partido não tinha viés racista, apesar de defender um corte profundo na imigração.