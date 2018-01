Denúncias marcam abertura da conferência em Durban O show de 13 rapazes e moças do Ballet Theater Afrikan, que mesclou coreografias clássica e folclórica num belo espetáculo de dança inspirado na arte dos cinco continentes, foi o único momento de descontração da sessão de abertura da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, hoje de manhã, no Centro Internacional de Convenções de Durban. Quando os bailarinos se afastaram, sob aplausos de chefes de Estado, diplomatas, delegados e jornalistas, a festa transformou-se literalmente no palco de uma sucessão de denúncias contra todos tipos de discriminação que marcaram o século passado, especialmente durante o regime de apartheid que oprimiu os negros na África do Sul até menos de dez anos atrás. "Por décadas, o nome deste país foi sinônimo da mais vil forma de racismo", afirmou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, prestando uma homenagem aos homens que lutaram pela justiça e pela liberdade em várias fases da história sul-africana. Annan lembrou Ghandi, que foi imigrante aqui antes de livrar a Índia do colonialismo britânico, e citou os heróis negros da investida final contra o racismo. Os nomes de Olivier Tambo, Steve Biko e Govan Mbeki, que morreu na véspera da conferência, foram muito aplaudidos. O secretário-geral da ONU disse que não podia esquecer F. W. Klerk, "que enfrentou o inevitável e convenceu o seu povo (os brancos) a aceitar esse inevitável". Nenhum referência a Nelson Mandela, um dos maiores símbolos dessa luta, o homem que assumiu a presidência da África do Sul em 1994, depois de haver passado 27 anos no cárcere. "Saudamos sua liderança, saudamos o heróico movimento que o senhor representa", disse Annan, transferindo as homenagens para o atual presidente, Thabo Mbeki, filho de Govan Mbeki. Sentada na ala reservada à imprensa, Winnie Madikizela Mandela, que continua usando o sobrenome de Nelson Mandela, depois de ter-se divorciado dele, aplaudia as referências à luta contra o apartheid. Ela chegou acompanhada de um guarda de segurança da ONU e recebeu a solidariedade de várias pessoas que a reconheceram e lamentaram que o protocolo não lhe tivesse dado um lugar de maior visibilidade. Kofi Annan disse que pedir perdão pela discriminação, como têm feito alguns líderes políticos não apaga os erros do passado. Ele acrescentou que os pecados do passado não devem desviar a atenção dos males presentes. "Ninguém nasce racista, as crianças aprendem o racismo enquanto crescem, da sociedade que está em volta delas", disse ainda Annan. Referindo-se aos conflitos do Oriente Médio, ele disse que, se o holocausto jamais pode ser esquecido, também não pode justificar o que os judeus têm feito contra os palestinos. Entre os convidados oficiais, o presidente da Autoridade Palestina, Yassar Arafat, ouvia com interesse a advertência do secretário-geral da ONU. "Espero muita coisa desta conferência, não só para o povo palestino, mas para todos aqueles que sofrem discriminação", disse Arafat em resposta uma pergunta do O Estado de São Paulo, ao deixar o plenário da reunião. O presidente de Cuba, Fidel Castro, saiu da sessão de abertura elogiando o esforço da ONU para combater a discriminação. O segundo orador da sessão de abertura foi o presidente da África do Sul. Thabo Mbeki garantiu a solidariedade de seu país a todas as vítimas de discriminação. "Este é um povo que sabe o que significa ser vítima do racismo odioso e da discriminação racial", disse Mbeki, lembrando que foram as mulheres que mais sofreram. O que tem ocorrido no mundo, em matéria de preconceitos e perseguições por causa da cor da pele, acrescentou o presidente, parece tornar verdadeiros os versos de uma canção blue que dizia assim: "If you´re white alright; if you are brown, stick around; if you are black, oh brother, get back, get back, get back" (se você é branco, tudo bem; se é pardo, fique de lado; se é negro, meu irmão, caia fora, caia fora, caia fora". Enquanto os oradores se sucediam na tribuna do plenário, grupos de árabes e de judeus promoviam protestos nas redondezas do centro de convenção, acompanhados de perto por pelotões da tropa de choque da polícia. Os judeus denunciavam manifestações de anti-semitismo, enquanto árabes e palestinos apontavam o sionismo como nova forma de racismo. Essa discussão promete chegar ao plenário e às salas da conferência nos próximos dias, com pressões fortes dos dois lados. Um grupo de rabinos, vindos de vários países, instalou-se no Hotel Hilton, vizinho ao centro de convenções, e programou uma reunião para o começo da semana. Entre eles, há alguns que apóiam a causa palestina contra a política de Israel.