Depardieu conquista endereço permanente na Rússia O ator francês Gérard Depardieu tem um novo endereço permanente na Rússia. Ele havia buscado a cidadania russa como parte de sua batalha contra a proposta da França de taxar milionários. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu a Depardieu um passaporte russo no mês passado e neste sábado ele conseguiu um carimbo no documento com seu endereço atual, na cidade de Saransk.