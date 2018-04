Depardieu fará papel de Strauss-Kahn no cinema O ator francês Gérard Depardieu foi escolhido pelo diretor Abel Ferrara para interpretar Dominique Strauss-Kahn no cinema. Depardieu viverá o ex-diretor do FMI na filmagem da história de sua derrocada pessoal e política após ser acusado de abusar sexualmente de uma camareira em Nova York. A credibilidade da vítima foi posta em dúvida.