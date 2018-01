Departamento de Energia dos EUA proíbe uso de disquetes O secretário de Energia dos Estados Unidos, Spencer Abraham, ordenou que sejam suspensas todas as operações, em todo o país, que usem discfos de computador do tipo dos que desapareceram dos Laboratório Nacional de Los Alamos. Sob a nova ordem, cada instalação do Departamento de Energia suspenderá as atividades que envolvam dispositivos removíveis de armazenamento de dados, como disquetes. Todos os lugares fazrão inventários desses dispositivos e inventários semanais serão elaborados a partir daí. A ordem é dada depois de dois dsiquetes terem desaparecido de Los Alamos, em 7 de julho. O laboratório anunciou ontem que 19 funcionários foram suspensos e estão sob investigação nesse caso e em outro, no qual um trabalhador se feriu com um laser.