Departamento de Estado defende embaixador na Bolívia O Departamento de Estado norte-americano defendeu as declarações do embaixador dos EUA na Bolívia, Manuel Rocha, que tem feito críticas a um dos candidatos à Presidência daquele país. De acordo com o porta-voz Philip Reeker, Rocha não tentou influenciar o resultado da eleição presidencial boliviana, apenas corrigir "declarações incendiárias e errôneas" feitas pelo candidato Evo Morales. No dia 3 de agosto, o Congresso da Bolívia escolherá o novo presidente entre os dois candidatos mais votados na eleição direta de domingo: o ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que obteve 22,46% dos votos, e Evo Morales, um índio aymara e líder dos plantadores de coca, que obteve 20,94%. Recentemente, Morales pregou a expulsão dos agentes da agência norte-americana de combate às drogas da Bolívia, o fechamento da embaixada dos EUA e a reestatização de companhias privatizadas.