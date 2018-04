Departamento de Estado dos EUA não confirma espionagem no Brasil

WASHINGTON - O Departamento de Estado recusou-se a confirmar, nesta segunda-feira, 8, a espionagem do governo americano em chamadas telefônicas e registros na internet de pessoas e empresas no Brasil e das representações diplomáticas do País em Washington e nas Nações Unidas. Questionada duas vezes, a porta-voz da diplomacia americana, Jen Psaki, afirmou "não ter nada" a confirmar. Mas acentuou ter o Departamento de Estado mantido contato com autoridades brasileiras "sobre essas alegações".

"Vamos continuar nosso diálogo com o Brasil pelos canais diplomáticos normais", limitou-se Psaki, que não soube mencionar as autoridades em Washington encarregadas de manter contato com o governo brasileiro.

Os Estados Unidos, segundo reportagem de O Globo, teriam mantido uma equipe em Brasília de agentes da CIA e da Agência de Segurança Nacional (NSA) para coletar informações no País. Nesta manhã, a presidente Dilma Rousseff determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) seja questionada sobre uma possível troca de informações entre empresas brasileiras do setor e o agências de inteligência do governo americano. O Itamaraty, em outra seara, considerou a denúncia "muito grave" e vai interpelar formalmente o Departamento de Estado.

A denúncia causa ruído na relação bilateral justamente no momento de preparação da visita de Estado de Dilma Rousseff a Washington, em 23 de outubro. Psaki indicou ontem o desejo do governo de Barack Obama de preservar essa agenda de visita e sua substância, em termos de aproximação entre os dois países. "Planejamos continuar esse diálogo. Trabalhamos com o Brasil em um amplo leque de questões. E esperamos resolver isso (a questão da espionagem) por meio de conversas diplomáticas normais."