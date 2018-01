Departamento de Estado propõe publicar e-mails de Hillary em janeiro de 2016

WASHINGTON - O Departamento de Estado americano propôs à Justiça americana na segunda-feira, 19, divulgar em janeiro os e-mails do período em que Hillary Clinton esteve à frente da diplomacia dos Estados Unidos.

São 55 mil páginas de e-mails correspondentes ao período de 2009 a 2012 que a ex-secretária de Estado entregou ao Departamento após a polêmica gerada pelo fato de Hillary ter usado durante esses quatro anos uma conta de e-mail pessoal para suas comunicações.

Os e-mails estão sendo revisados por funcionários do Departamento de Estado, que agora propõe publicá-los no dia 15 de janeiro de 2016, apenas duas semanas antes do primeiro grande evento eleitoral das primárias democratas, o "caucus" de Iowa, previsto para 1º de fevereiro.

A divulgação desses documentos, quando ele ocorrer, será uma resposta a um protesto interposto pelo veículo de comunicação "Vice News", em prol da Lei de liberdade da informação.

"O Departamento entende o considerável interesse público destes documentos e está se esforçando para concluir a revisão o mais rápido possível", disse ao juiz o diretor de Programas de Informação e Serviços do Departamento de Estado, John Hackett.

O Departamento de Estado está dividindo o material em em pequenos lotes, com planos de rever cerca de 1.000 e-mails por semana. Além de especialistas do Departamento, outras agências governamentais quando pertinente, incluindo o Departamento de Defesa, a CIA e o Conselho de Segurança Nacional revisarão os e-mails antes da divulgação.

"Atualmente, esse projeto é composto em tempo integral por um gerente de projeto e dois analistas, bem como nove revisores que dedicam a totalidade do seu tempo no Departamento de Estado para este esforço, além de outros analistas e especialistas em tecnologia da informação que prestam assistência a esta avaliação, além de seus deveres regulares", explicou o órgão em documento enviado à Justiça. "A equipe de gestão deste projeto se reúne diariamente desde o início de abril para implementar e supervisionar essa grande tarefa."

Ainda de acordo com Hackett, "a coleção é volumosa e, em razão da abrangência de temas, da natureza das comunicações e do interesse de várias agências, apresenta muitos desafios". O diretor propôs o dia 15 de janeiro como data para publicação do material.

Caso o pedido do Departamento de Estado seja aceito, os e-mails de Hillary serão divulgados mais de um ano depois que foram entregues pela ex-secretária de Estado.

A ex-primeira-dama, que parte como favorita para ser a candidata democrata nas eleições de 2016, reconheceu em março que teria sido "mais inteligente" usar uma conta de e-mail oficial e garantiu que somente apagou as mensagens que continham comunicações pessoais, não as relacionadas com seu trabalho como secretária de Estado. / EFE e NYT