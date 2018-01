Depois da vaca louca vem aí a "cabra maluca" Mergulhada em plena crise da "vaca louca", a França prepara se para enfrentar as novas crises que vem por aí, a do "carneiro doido" e da "cabra maluca", esperadas pelos técnicos da Agência Francesa de Segurança Sanitária dos Alimentos (Afssa), que lançou hoje uma advertência às autoridades. A partir de agora, as medidas não se limitam só aos bovinos, mas alcançam também os ovinos e caprinos que não mais são poupados pela epidemia de encefalopatia espongiforme bovina (ESB, o mal da vaca louca) e suas variantes. Um estudo da Afssa provocou hoje uma reunião do primeiro-ministro Lionel Jospin com os ministros da Agricultura, Jean Glavany, e o da Saúde, Bernard Kouchnner, para examinar a situação, tendo o responsável pela Saúde dito que o governo está levando em consideração as advertências da agência sanitária, cada vez mais preocupado com a extensão da crise. Também os suínos não estão isentos. Ao mesmo tempo, os agricultores franceses ligados à Federação Nacional dos Sindicatos Agrícolas (FNSEA) e ao Centro dos Jovens Agricultores (CNJA) multiplicaram suas manifestações de protesto contra as medidas anunciadas pelo Ministério da Agricultura, tidas como "dramaticamente insuficientes". O governo preferiu reservar o anúncio das decisões de ajuda financeira para o encontro dos ministros europeus do setor, marcado para o dia 26, provocando a ira dos produtores que exigem novas ajudas comunitárias para o setor. Hoje, em diversas regiões da França (Bretanha, Loire, Borgonha, Normandia), eles efetuaram controles em caminhões frigoríficos transportando carne de países que não fazem parte da União Européia, identificando e destruindo lotes do produto, entre eles de carne de origem argentina e brasileira. Em Nancy ocorreram choques entre agricultores e forças da ordem durante as manifestações.