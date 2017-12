Depois de adiamentos, Rússia lança foguete Soyuz-2 Depois de dois adiamentos, o foguete russo Soyuz-2, com um satélite de telecomunicações, foi lançado neste domingo da base de Plesetsk, no noroeste da Rússia, informaram as Forças Espaciais do país. O lançamento, que aconteceu às 8h34 GMT (6h34 de Brasília), foi adiado na sexta-feira devido a uma avaria no comando informático do acelerador Fregat, e no sábado, por uma falha técnica, segundo Alexei Kuznetsov, porta-voz das Forças Espaciais. "O novo foguete da série Soyuz está em fase de testes práticos e erros como este não representam nada de extraordinário", disse o porta-voz. Este é o terceiro lançamento de mísseis de três períodos, criados a pedido do Ministério da Defesa e da Roscosmos, agência espacial da Rússia. O bloco acelerador Fregat está destinado a colocar em órbita satélites de diferentes classes. O satélite Meridian, lançado pela Soyuz-2 e colocado em órbita pelo acelerador Fregat, deve garantir a comunicação entre os navios que navegam no Ártico e os aviões que operam na área, com as estações de controle no litoral russa deste oceano. Outra função do Meridian é ampliar a rede de telecomunicações nas regiões russas do Ártico, da Sibéria e do extremo leste.