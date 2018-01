Depois de Afeganistão e Iraque, soldados voltam aos EUA Primeiro, seis meses caçando o Taleban nas montanhas do Afeganistão. Depois, um ano no deserto lutando para tomar o Iraque e mantê-lo. Agora, o primeiros dos aviões com os "Rakkasans" da 101ª Divisão Aerotransportada chega de volta aos Estados Unidos. Os "Rakkasans" foram designados para o Kuwait em fevereiro de 2003, e depois receberam ordens de cruzar a fronteira e avançar pelo Iraque. A unidade foi designada para a missão apenas seis meses depois de voltar do Afeganistão. Todos os 20.000 soldados da 101ª devem retornar aos EUA até o final de abril.