Depois de Chávez, Evo Morales faz visita ao Irã O presidente da Bolívia, Evo Morales, desembarcou em Teerã para uma visita de três dias, durante a qual vai negociar contratos nos setores de energia, indústria e comércio. Segundo a Press TV, emissora iraniana em inglês, a viagem do boliviano tem como objetivo assegurar investimentos iranianos no país sul-americano. A visita de Morales ocorre menos de uma semana após uma visita de dois dias feita por Hugo Chávez, presidente da Venezuela, que assim como o governo boliviano, tem estreitado os laços com Teerã.