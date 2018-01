Depois de doença, macaca passa a andar como gente Uma macaca de um zoológico de Israel começou a andar ereta, como um ser humano, depois de se recuperar de uma doença que quase a matou, disse o veterinário do zôo. Natasha, uma macaca negra de cinco anos do Safari Park, próximo a Tel Aviv, começou a andar exclusivamente sobre duas pernas depois de uma grave doença estomacal. Macacos geralmente alternam a postura bípede com a quadrúpede. Uma foto de Natasha, publicada no jornal israelense Maariv, Natasha aparece caminhando como um ser humano. A legenda da foto pergunta, com humor, ?O Elo Perdido?? De acordo com o veterinário do zoológico, Igal Horowitz, uma possível explicação para a nova postura de Natasha seria um dano cerebral sofrido por conta da infecção que a atingiu. ?Ela mal conseguia respirar, e o coração não batia direito?, disse. A despeito do modo de locomoção mais ?evoluído?, a macaca se recuperou e voltou ao normal, disse Horowitz.