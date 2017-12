Depois de ´Durian´, novo tufão ameaça as Filipinas A tempestade tropical "Utor", com ventos de 75 km/h, ameaça se tornar um tufão e afetar a região de Visayas, na parte central das Filipinas, que ainda não se recuperou dos danos causados na semana passada pelo tufão "Durian". Na sua passagem pelo leste do país, o "Durian" deixou mais de 1.300 mortos e desaparecidos. A agência meteorológica Pagasa informou que às 4h (18h de quinta-feira, em Brasília) o olho da tempestade tropical estava 780 quilômetros a sudeste de Guiuan, na província de Samar Oriental. O meteorologista Mario Palafox afirmou que o "Utor" pode se transformar num tufão ao chegar à província, em menos de dois dias. A tempestade chega depois de o ciclone tropical "Durian" arrasar Luzon, a ilha principal do arquipélago filipino, principalmente a província de Albay, cerca de 350 quilômetros a sudeste de Manila. Os números oficiais são de 570 mortos e 746 os desaparecidos.