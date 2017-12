Depois de escapar de Faluja, Zarqawi lança novo desafio O mais temido líder terrorista do Iraque, Abu Musab al-Zarqawi, divulga pela internet um áudio no qual avisa os rebeldes iraquianos de que os EUA seguirão invadindo bases da guerrilha - e que a rebelião precisa correr e atacar primeiro. Zarqawi aparentemente escapou do cerco americano e da invasão da cidade de Faluja, onde, acredita-se, estava baseado. O locutor da fita se identifica como Zarqawi e diz que os americanos vêm evitando outros focos de rebelião enquanto se concentram em Faluja. Não foi possível autenticar a mensagem, mas o link para o áudio foi publicado por alguém que se identificou como Abu Maysarah al-Iraqi, nome do coordenador de mídia do grupo de Zarqawi, a Al-Qaeda da Guerra Santa no Iraque. "O inimigo agora evita lutar com vocês por temer a dispersão e o atrito", diz o locutor. "Ele reuniu seus recursos... Para eliminar o Islã em Faluja. Se ele eliminar Faluja, ele irá na direção de vocês. Cuidado e impeçam-no de executar esse plano". "Derramem foguetes e morteiros sobre eles, cortem todas as rotas de suprimento", sugere o locutor. "Mantenham as rédeas da batalha nas mãos de vocês, não nas deles... Prolonguem a batalha para que nenhum dia passe sem a garantia de que o próximo será pior".